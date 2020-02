A peine entré en production, Nawara se met en grève, sur ordre de l’UGTT

Le secrétaire général de l’UR de l’UGTT (Union Générale du Travail) à Tataouine, Béchir Saïdi a annoncé hier jeudi 6 février 2020, que les ouvriers de la société OMV des champs de Nawara et el Ouaha à Tataouine vont faire grève avec présence sur les lieux de travail et ce les 10 et 11 février 2020. Saïdi a expliqué cette grève, qui intervient le jour même de l’entrée en production de Nawara, par l’échec de la réunion tenue au siège du gouvernorat de Tataouine entre les parties concernées. Cette grève, ordonnée par l’UGTT, met déjà à mal un projet de grande importance pour l’économie de la Tunisie