A quoi vont servir les avions US Beechcraft T-6C acquis par la Tunisie ?

L’armée de l’air tunisienne a reçu le premier lot de huit avions d’entraînement Beechcraft T-6C Texan II des États-Unis alors que les quatre autres devraient être livrés plus tard en août, a déclaré l’AFRICOM dans son magazine trimestriel Africa Defence Forum.

Conçu et fabriqué par Textron Aviation Defence, le T-6C est un avion à turbopropulseur monomoteur avec une envergure d’environ 10 mètres et un cockpit en verre pressurisé entièrement numérique qui offre aux pilotes une vue dégagée. Les autres caractéristiques comprennent des sièges éjectables, des systèmes d’évitement de collision et d’avertissement de proximité du sol, ainsi qu’un système d’oxygène embarqué qui fournit de l’oxygène supplémentaire aux pilotes, décrit Libya Update .

« Devenir un leader régional dans l’excellence de la formation au pilotage militaire est l’une des étapes sur la voie de la réalisation des exigences de nos missions de lutte contre le terrorisme et de sécurité des frontières », a déclaré le général Mohamed Hajjem, chef d’état-major de l’armée de l’air tunisienne, dans un communiqué de presse.

Le ministre tunisien de la Défense, Imed Memich, a déclaré que le nouvel avion fournira à l’armée de l’air des capacités d’entraînement avancées.

Les T-6C seront pilotés par l’escadron n ° 13 de l’armée de l’air tunisienne à la base aérienne de Sfax / aéroport international de Sfax-Thyna. Les aéronefs sont complétés par un système de formation au sol, un simulateur de vol opérationnel et un laboratoire de formation informatisé. Les pilotes tunisiens ont commencé à s’entraîner sur l’avion dans les installations de Textron Aviation Defence à Wichita, Kansas, fin octobre 2022, selon defenceWeb.

« En ce qui concerne ce pour quoi la Tunisie pourrait utiliser un pilote mieux formé, il s’agirait très probablement d’interdire la contrebande, bien qu’il existe un risque faible mais réel d’avoir besoin de la puissance aérienne pour perturber les bases terroristes qui pourraient émerger en Libye voisine », Ryan Bohl , un analyste Stratfor Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Rane, une société mondiale de renseignement sur les risques, a déclaré à Breaking Defense.

L’avion T-6C remplacera les avions d’entraînement avancés tunisiens vieillissants L-59T Super Albatros. Le contrat américain comprend le service sur le terrain et le soutien logistique dans le pays, le soutien à la gestion du programme, le soutien des entrepreneurs intérimaires pour la première année, la formation des pilotes et du personnel de maintenance, les moteurs de rechange, les pièces de rechange et l’équipement de soutien des avions, selon Breaking Defense.

Les militants ont attaqué périodiquement Tunis, la capitale, mais la plupart des opérations terroristes se déroulent dans les hautes terres du centre-ouest près de la frontière algérienne, selon Crisis24.

« La sécurité est élevée à la frontière sud du pays en raison de la contrebande transfrontalière, des activités terroristes et des menaces de la Libye », a déclaré l’AFRICOM.