A Saint-Pétersbourg, Nabil Ammar s’entretient avec le président du Tatarstan

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu avec le président de la République fédérale du Tatarstan, Rustam Minnikhanov, en marge du Forum économique et humanitaire, qui s’est ouvert ce jeudi 27 juillet 2023, à Saint-Pétersbourg.

A cette occasion, le ministre a présenté les opportunités offertes pour renforcer la coopération dans les domaines des échanges commerciaux, des industries mécaniques, des industries alimentaires « Halal », des produits numériques, ainsi que de la culture et du sport, selon communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a été rappelé, lors de la rencontre, que « le Tatarstan accueille 75 étudiants tunisiens avec la possibilité de recevoir plus d’étudiants tunisiens », ajoute la même source.

Au cours de cette réunion, Nabil Ammar a souligné le besoin pour la Tunisie d’importer des quantités importantes de céréales, invitant le président du Tatarstan à « soutenir les efforts de notre pays en la matière afin d’obtenir des prix préférentiels ».

Les deux parties sont convenues d’activer la coopération bilatérale dans divers domaines afin de répondre aux aspirations des deux peuples et d’intensifier les visites bilatérales, notamment au niveau économique et technique.

M. Ammar a également effectué une visite au Pavillon tunisien au hall des expositions de Saint-Pétersbourg, exhortant les représentants tunisiens à déployer tous les efforts nécessaires pour stimuler davantage le secteur du tourisme et les échanges commerciaux.

La Tunisie participe à la deuxième édition du Sommet Russie-Afrique, qui se déroulera les 27 et 28 juillet, à Saint-Pétersbourg (Russie).

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a été chargé par le président de la République, Kaïs Saïed, de présider la délégation tunisienne à ce sommet, placé sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ».

D’après les organisateurs, 49 délégations représentant le continent africain prendront part à ce deuxième sommet. Le premier s’était tenu en 2019, à Sotchi (Russie).

