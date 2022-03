a Sfax, on propose déjà la Baguette à 0,420 DT, alors que l’Office des Céréales refuse d’acheter le blé tendre, car trop cher

Selon des négociants européens en céréales, cités par l’agence de presse Reuters, l’Office tunisien des céréales en Tunisie aurait rejeté toutes les offres pour l’achat de blé tendre et l’orge fourragère, et n’a procédé à aucun achat mardi dans le cadre d’un appel d’offres portant sur 125 000 tonnes de blé tendre meunier et 100 000 tonnes d’orge fourragère, pour raisons de prix jugés trop élevés ont déclaré des négociants européens.

Entretemps, la chambre régionale syndicale des boulangers de Sfax a suggéré de vendre le pain à son prix réel, c’est-à-dire le gros pain à 0,690 DT et la Baguette à 0,420DT, selon un communiqué signé de cette structure syndicale patronale. Son résident Abouda Albarchani, a indiqué que cela intervient en raison du retard dans le paiement de l’argent dû aux propriétaires de boulangerie depuis plus de 10 mois, appelant le ministère du Commerce à payer dès que possible. Pour sa part, un responsable de l’Association professionnelle des boulangeries modernes, Abdel Karim Ben Mehrez, a déclaré que la crise du pain que traverse la Tunisie en cette période, est une crise profonde et en a tenu le ministère du Commerce pour responsable, puisque dit-il à une radio privée tunisienne, refusant d’approvisionner les boulangeries modernes en farine et en semoule, malgré ses promesses répétées de reprendre l’approvisionnement, comme il l’a dit