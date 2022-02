A Sousse et dans le Grand Tunis, la France et la Tunisie partenaires pour un enseignement français de qualité

La promotion d’une éducation ouverte et porteuse de valeurs républicaines, la diffusion de pratiques pédagogiques innovantes et le développement d’un enseignement en français de qualité sont au cœur du plan « Tunisie Pilote » mené par l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et l’Ambassade de France en Tunisie. A travers la mobilisation inédite d’acteurs tunisiens, tant publics que privés et des institutions françaises, ce plan a pour objectif de doubler en six ans le nombre d’élèves scolarisés dans des établissements à programmes français, pour atteindre 24 000 élèves d’ici à 2024.

La visite du directeur de l’AEFE M, Olivier Brochet, les 7 et 8 février 2022, a permis de marquer les progrès accomplis depuis quatre ans avec l’extension remarquable du réseau d’établissements français en Tunisie.

Il a ainsi inauguré le groupe scolaire Philippe Séguin à Sousse, avec l’ambassadeur de France en Tunisie, S.E.M. André Parant, et la fille de Philippe Séguin, Mme Catherine Séguin. Regroupant deux entités auparavant séparées, l’école Guy de Maupassant, et le collège Charles Nicolle, cet établissement offre aux élèves une scolarité complète, de la maternelle à la terminale, dans un environnement sûr et accessible. Il a commencé à établir des partenariats fructueux avec deux établissements locaux également membres de l’AEFE, l’école internationale française Alphonse Daudet et le lycée français M’hamed Driss.

A La Marsa, l’ambassadeur de France et Olivier Brochet ont inauguré la nouvelle école Paul Verlaine, qui a permis d’intégrer les équipes et les élèves de l’ancienne école de la Soukra dans un bâtiment plus moderne et plus vaste. Sur ce site du lycée « cailloux », se constitue une authentique cité scolaire, qui deviendra une cité référence pour l’ensemble des établissements du réseau homologué de Tunisie.

La visite du directeur de l’AEFE en Tunisie a permis de marquer officiellement l’entrée de l’Ecole internationale de Tunis (EIT) dans le réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, en présence du ministre de l’Education, Fethi Sellaouti et de Mme Soumaya Taboubi, directrice de l’établissement. A la suite de l’homologation de l’EIT par le ministère français de l’Education nationale, l’EIT est aujourd’hui la seule école étatique à être reconnue dans le monde à ce niveau d’excellence par le système d’enseignement français à l’étranger. Cette réussite n’a pas d’équivalent dans l’enseignement français à l’étranger.

Enfin, Olivier Brochet et l’ambassadeur de France ont inauguré à Tunis le nouvel Institut régional de formation (IRF) de la zone Maghreb-Est. Les IRF, au nombre de 16 partout dans le monde, renforcent quantitativement et qualitativement la formation au bénéfice de tous les personnels des 552 établissements homologués. Ils représentent une évolution majeure dans la mise en œuvre du plan de développement du réseau d’enseignement français à l’étranger.

– L’AEFE c’est quoi ?

L’AEFE est l’opérateur public français, sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui coordonne le réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger homologués par le ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports. Ce réseau scolaire unique au monde est composé de 552 établissements (68 établissements en gestion directe de l’AEFE, 163 établissements conventionnés avec l’AEFE et 321 établissements partenaires de l’AEFE) répartis dans 138 pays. Il accueille près de 380 000 000 élèves en janvier 2022, de la maternelle à la terminale. Le réseau de l’enseignement français à l’étranger remplit une mission de service public en scolarisant les enfants français à l’étranger (1/3 des effectifs) et participe à la diplomatie d’influence de la France en accueillant un nombre croissant d’élèves étrangers (2/3 des effectifs). Garante de la qualité et de l’excellence du réseau, l’Agence accompagne tous les établissements homologués et développe notamment l’offre de formation au bénéfice de tous les personnels.

« Colonne vertébrale » du réseau, elle est chargée par l’Etat de la mise en œuvre du plan développement de l’enseignement français à l’étranger, CAP2030.