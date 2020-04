Abassi et Yaich prévoient un repli économique de plus de 4.3% en 2020

Une étude officielle réalisée par les autorités tunisiennes et envoyée au fond monétaire international (FMI), relève le gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi et le ministre des finances Nizar Yaich prévoient un repli économique de plus de 4.3% en 2020.Il s’agit sans doute d’un repli désastreux pour la Tunisie, rapporte Reuters