Abassi : il faut engager des réformes structurelles et restructurer les entreprises publiques

L’amélioration de l’environnement des affaires, la réalisation des réformes structurelles et la restructuration des entreprises publiques afin d’assoir les déterminants requis pour booster l’investissement local et étranger et assurer le retour à la croissance ont figuré parmi les principales recommandations adressées par le gouverneur de BCT Marouane EL Abassi au gouvernement, lors de sa réunion périodique avec les premiers responsables des banques, a indiqué la BCT, dans un communiqué, publié mardi.

En effet, a-t-il dit, il s’agit de consolider les données récentes sur l’inflation le refinancement, le déficit courant ainsi que le taux de change du dinar qui illustrent clairement l’amélioration de la situation monétaire par rapport à 2018 et l’efficacité des mesures prises par la BCT, assurant que l’Institut d’émission soutiendrait toute approche de restructuration d’entités économiques en vue d’une meilleure efficacité économique et discipline financière. Les banques doivent agir de concert dans cette optique et dans l’intérêt global de l’économie tunisienne.

Il a , par ailleurs, réitère son appel aux banques pour poursuivre leurs efforts dans le financement de l’économie tunisienne dans le contexte économique actuel en canalisant les financements vers les secteurs productifs et les besoins d’exploitation des entreprises et des PME afin d’éviter tout fait pouvant altérer la stabilité bancaire à court terme et préserver le tissu économique.

Les banques ont ainsi été exhortées à repenser leurs politiques d’intervention, leurs positionnements voir même leurs modèles économiques pour faire face aux défis majeurs auxquels la profession bancaire est confrontée, en l’occurrence les enjeux liés à l’innovation technologique et la digitalisation des services financiers ainsi que le durcissement continu des exigences prudentielles dans l’optique d’assurer la convergence vers les standards internationaux.

Concomitamment, les banques ont été invitées à assurer un suivi rapproché et proactif de leurs risques de liquidité et de crédit, de veiller à une couverture adéquate de ces risques et de privilégier la solidité financière de l’établissement et les intérêts à long terme des déposants et des actionnaires.

Abassi a également informé les premiers responsables des banques de la stratégie de la BCT en matière de développement des paiements électroniques et son engagement dans la réussite de la stratégie d’inclusion financière et la digitalisation des services financiers afin de réduire la circulation du cash et d’assurer l’inclusion de la population non bancable dans la sphère économique.