Abattage et stockage de 1000 tonnes de poulets de chair

Le Groupement Interprofessionnel des Produits avicoles et Cunicoles (GIPAC) procèdera à l’abattage et au stockage de 1000 tonnes de poulets de chair, pour répondre aux besoins accrus et réguler le marché en cette conjoncture difficile, a annoncé, samedi 11 avril 2020, dans un communiqué le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Les concernés sont appelés à déposer une demande (ou par fax) aux services du GIPAC.

-Le groupement de Tunis 71 847 705

– représentation de Sfax 74 288 118

représentation de Monastir 73 448 118

– représentation de Nabeul 72 231 241

-représentation de Sidi Bouzid 76 621 460

– représentation de Béja 78 454105