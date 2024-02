Abbas : Gaza est sous la responsabilité de l’Autorité palestinienne 

Le président palestinien Mahmoud Abbas a réaffirmé que l’Autorité palestinienne (AP) était responsable de la bande de Gaza et qu’elle était prête à agir dès que les attaques israéliennes cesseraient.

S’adressant à Asharq Al-Awsat, Abbas a déclaré que l’Autorité palestinienne était prête à remplir ses fonctions « immédiatement après la cessation de l’agression contre notre peuple ».

« Nous avons été et restons responsables de Gaza, et nous le resterons », a-t-il réaffirmé.

Le dirigeant palestinien a insisté sur la nécessité de travailler avec les partenaires arabes, régionaux et internationaux pour éviter que les Palestiniens ne subissent d’autres préjudices.

Abbas a salué la position de soutien de l’Arabie saoudite à l’égard de la Palestine, qu’il a qualifiée d' »historique, honorable, authentique et inébranlable ».

Il a également salué une récente déclaration saoudienne qui souligne la priorité de la reconnaissance d’un État palestinien sur toute paix globale et normalisation, « en particulier dans les circonstances critiques auxquelles la région et le monde sont confrontés ».

En ce qui concerne les États-Unis, Abbas a critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir suffisamment fait pression sur Israël en faveur d’une solution pacifique. Il a parlé de l’absence d’un « partenaire israélien » après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu soit devenu un « obstacle » au processus de paix.

Il a également évoqué la question palestinienne interne de la formation d’un nouveau gouvernement, affirmant l’indépendance de son peuple en matière de prise de décision.

- Publicité-