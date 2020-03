Abbou : Des bus privés pour assurer le transport des employés à leurs lieux de travail

Le ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, est revenu, ce samedi 21 mars 2020, au sujet du confinement général déclaré, hier vendredi, par le président de la République Kais Saied.

Lors de son intervention sur les ondes d’Express FM, Abbou a affirmé que les secteurs vitaux, à l’instar de la STEG, continueront à assurer leur travail.

‘’Le communiqué de la Présidence du gouvernement sur le confinement général d’hier n’est pas entré dans les détails et je trouve qu’il a plutôt été fait pour rassurer les tunisiens’’, a-t-il expliqué.

‘’Certains secteurs publics et privés sont exemptés de ce confinement général, à savoir : ceux concernés par l’alimentation, la santé, la justice, l’administration, l’énergie, la sûreté, l’eau, le transport, les télécommunications, les médias, l’hygiène et les activités industrielles vitales’’, a-t-il poursuivi.

Dans le même contexte, Abbou a indiqué que des bus privés seront consacrés pour assurer le transport des employés à leurs lieux de travail.