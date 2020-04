Abbou : Réduction des bons d’essence et des tickets restaurants des fonctionnaires

Mohamed Abbou, ministre d’Etat chargé de la Gouvernance, de la Fonction publique et de la Lutte contre la corruption a commenté les propos du président de la Conect Tarek Cherif, qui avait suggéré de réduire les salaires des fonctionnaires qui ne travaillent pas au cours de la période de confinement.

Lors de son intervention sur la radio nationale ce lundi 13 avril 2020, il a expliqué que cette proposition n’est pas actuellement à l’ordre du jour et qu’il n’était pas possible de réduire les salaires des fonctionnaires car c’est l’État qui leur a demandé de rester chez eux. Mohamed Abbou a affirmé il y a une réduction des avantages de ces fonctionnaires concernant les bons d’essence et les tickets restaurants.