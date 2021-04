ABC Tunisie créditée par Fitch d’un AA+ avec perspective stable

Fitch Ratings a annoncé avoir confirmé la note nationale à long terme d’Arab Banking Corporation Tunisie (ABC Tunisie) à ‘AA+ (tun)’ assortie d’une perspective stable et la note nationale à court terme à ‘F1+(tun)’.

Les notes nationales d’ABC Tunisie sont déterminées par le soutien potentiel de la société mère, Arab Banking Corporation BSC (ABC ; BB+/Stable) de Bahreïn.

Fitch estime que la capacité d’ABC à soutenir ABC Tunisie est élevée étant donné la petite taille d’ABC Tunisie, mais pense que sa propension à le faire peut être plus faible en raison du rôle limité d’ABC Tunisie dans le groupe. En outre, la capacité d’ABC Tunisie à recevoir et à utiliser le soutien potentiel de la société mère pourrait être limitée par les risques de transfert et de convertibilité (tels que pris en compte par le plafond pays de B+ de la Tunisie). En conséquence, Fitch considère que la probabilité globale d’un soutien de la part d’ABC est limitée.

ABC est une banque de gros basée à Bahreïn qui opère dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique et au Brésil. ABC Tunisie est entièrement détenue par ABC qui a également une succursale offshore à Tunis et les flux d’affaires entre ABC Tunisie et la succursale sont importants. Sur une base combinée, la présence tunisienne est plus importante pour ABC.

ABC Tunisie est la plus petite filiale internationale du groupe, représentant moins de 1% des actifs d’ABC à la fin 2020. Depuis sa création en 2000, sa contribution aux bénéfices du groupe reste modeste. ABC Tunisie n’a versé son premier dividende qu’en 2019.

L’agence de rating explique que le soutien potentiel d’ABC tient également compte des faibles performances d’ABC Tunisie sur un marché national très concurrentiel et difficile, même si elles ont commencé à s’améliorer notablement au cours des deux dernières années, ainsi que des risques pays importants auxquels sont confrontées les banques tunisiennes. Son évaluation des risques pays tient compte de la note souveraine (B/Négatif), de l’interruption de la dynamique de réforme en raison des perturbations liées au coronavirus et de l’instabilité politique, des scores modestes dans les classements relatifs à la facilité des affaires, d’un secteur bancaire assez faible, des faiblesses en matière de gouvernance et d’Etat de droit et des tensions sociales. En cas de crise souveraine, comme c’est le cas dans de nombreuses juridictions mal notées, Fitch voit « un plus grand risque d’intervention du gouvernement dans le secteur bancaire, ce qui limiterait la capacité d’ABC Tunisie à utiliser le soutien parental pour servir ses obligations, y compris celles libellées en dinars tunisiens ».

La perspective stable sur la note nationale à long terme reflète le fait que les risques de hausse et de baisse pour ABC Tunisie sont également équilibrés par rapport aux autres émetteurs tunisiens.