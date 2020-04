Abdellatif Mekki annonce l’ouverture prochaine de plusieurs laboratoires

Le ministre de la santé Abdellatif Mekki, ministre de la Santé a annoncé jeudi 16 avril 2020 que plusieurs laboratoires seront ouverts pour augmenter la capacité des analyses et les longues distances pour faire parvenir les échantillons.

Il a expliqué que ces laboratoires seront installés dans les régions et permettront de de gagner du temps et de garantir un résultat fiable et performant.

Le ministre a aussi assuré que l’objectif est de faire réussir le plan national de lutte contre le Covid-19.