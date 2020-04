Abdellatif Mekki participe en visioconférence à une réunion de l’OMS

Le ministre de la santé Abdellatif Mekki a participé jeudi en visioconférence à la réunion de l’organisation mondiale de la santé pour les pays de la méditerranée orientale qui s’est tenue au Caire.

Au cours de cette réunion les participants ont débattus des divers aspects de la pandémie Covid 19 et la coordination entre les pays membres de la région pour assurer la prise en charge psychologique et médicale des personnes atteintes du nouveau coronavirus et garantir la sécurité des professionnels de la santé dans les différents secteurs.

Ils ont évoqué au cours de cette réunion l’importance de renforcer la capacité des pays membres de l’OMS à faire face aux effets de la pandémie sur les plans sanitaires et socio-économiques.