Abderrahim Zouari en garde à vue pour un contrat conclu en 2019-2020

Comme déjà annoncé, le jour du 7 novembre 2023 avait été marqué par le placement en garde à vue , pour 5 jours renouvelables, des deux hommes d’affaires, Marouane Mabrouk et Abderrahim Zouari. Contacté par nos soins, le porte-parole du tribunal de 1ère instance de Tunis Mohamed Zitouna a indiqué que l’accusation portée contre Mabrouk était de la gestion illégale de biens confisqués qu’il aurait continué à gérer de manière indue. Le porte-parole n’a pas pu préciser quelles sont ces entreprises.

Pour Abderrahim Zouari, le placement en garde à vue, également pour 5 jours renouvelables a été décidé au titre de l’article 96 (Section 3 du code pénal relative à la concussion), et n’aurait pas de lien avec ses anciennes fonctions politiques, mais en tant qu’homme d’affaires et serait plus exactement en lien avec un contrat public conclu entre 2019 et 2020, selon les explications données à Africanmanager par le porte-parole du tribunal sans plus de détails. Abderrahim Zouari est, depuis de longues années, gestionnaire du concessionnaire des marques Peugeot et du reste des marques regroupées par l’ancienne PSA devenu Stellantis (Citroën et Opel).