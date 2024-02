Abir Moussi convoquée à comparaître devant le juge d’instruction

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a reçu une convocation à comparaître, le 13 février courant, devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis, dans une nouvelle affaire intentée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Pdl précise que l’affaire port sur des déclarations faites par Moussi aux médias lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce de la position du parti sur les dernières élections législatives (17 décembre 2022).

Le parti a dénoncé, ce qu’il qualifie de « poursuite judiciaire continue contre Moussi » en raison de ses positions politiques et de ses actions partisanes, réclamant « l’arrêt des violations et des dépassements commis à son encontre et sa libération immédiate ».