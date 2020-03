Abir Moussi demande de dévoiler la vérité sur le dossier des snipers

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a souligné l’importance “de ne pas falsifier l’histoire et les faits”, appelant à dévoiler la vérité sur le dossier des snipers et le meurtre de plus de 300 personnes durant la révolution (décembre 2010 / janvier 2011).

Moussi qui intervenait, lundi lors d’une conférence tenue à l’occasion de la célébration du centenaire du mouvement destourien (1920-2020) et la commémoration du 86e anniversaire du congrès de Ksar Hellal le 2 mars 1934, a également critiqué ceux qui “refusent de publier la liste définitive des martyrs depuis 2011”.

La présidente du PDL a précisé que son parti adopte l’héritage du mouvement destourien depuis sa création en 1920 à aujourd’hui.

Elle a indiqué que son parti, officiellement dans l’opposition, œuvrera à rectifier le processus puisqu’il représente une vraie opposition, précisant qu’”il n’y a pas de place en Tunisie pour l’islam politique ni pour ceux qui servent des agendas étrangers”.

Moussi a également critiqué les partis ayant voté pour le gouvernement d’Elyes Fakhfakh, affirmant que ces partis n’ont aucun lien avec la pensée destourienne.