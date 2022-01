Abou Dhabi ripostera à «l’attaque infâme» des rebelles du Yémen

Après le choc et la retenue qui ont suivi les frappes houthis contre les Emirats arabes unis,, Abou Dhabi a haussé le ton contre les rebelles houthis du Yémen. «Les Emirats se réservent le droit de répondre à ces attaques terroristes et à cette sinistre escalade criminelle», a déclaré le ministère des Affaires étrangères cité par l’agence officielle WAM.

Abou Dhabi a été visée lundi matin par une attaque sans précédent revendiquée à grand bruit par les rebelles houthis du Yémen. L’explosion de trois camions citernes transportant du carburant a fait trois morts, deux travailleurs indiens et un Pakistanais, et six autres blessés dans la zone industrielle d’Al-Mussafah, près de la capitale des Emirats arabes unis (EAU). Une autre frappe a causé un «incendie mineur» selon la police locale, près de l’aéroport d’Abou Dhabi, perturbant momentanément le trafic aérien.