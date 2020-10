AcaRobotics fait partenariat avec la Cité des sciences

La Cité des sciences à Tunis a signé, jeudi, un accord de partenariat avec l’entreprise tunisienne spécialisée dans la robotique académique et industrielle, « AcaRobotics « , en vertu duquel des événements conjoints seront organisés à la Cité des sciences, outre l’animation, à l’intérieur de cet espace, de deux clubs et d’une d’école d’été offrant plusieurs spécialités.

L’accord de partenariat prévoit la création d’un club de robotique, d’un club d’informatique et d’une école d’été dans le domaine de l’industrie de la robotique, destinés aux enfants de différentes tranches d’âge, lit-on sur la page Facebook officielle de la Cité des sciences.

Les deux clubs en question sont programmés chaque samedi et dimanche, au profit de deux groupes d’enfants et de jeunes, âgés respectivement entre 8 à 12 ans et de 13 à 17 ans, et ce, au cours du mois de novembre prochain. Les inscriptions seront ouvertes aux enfants qui le souhaitent au titre de l’année scolaire 2020-2021, alors que l’école d’été démarrera ses activités au cours de l’été prochain.

L’accord permettra également à l’entreprise partenaire, de participer à des manifestations scientifiques à la Cité des sciences à Tunis, dans le cadre de son programme scientifique annuel, ainsi que l’organisation conjointe de concours destinés aux enfants et aux jeunes, âgés de 8 à 10 ans, de 11 à 13 ans et de 14 à 17 ans.