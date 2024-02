Accident à Jendouba: Des mesures administratives et judiciaires seront prises

Les six prisonniers transférés à l’hôpital de Boussalem, dans le gouvernorat de Jendouba, à la suite d’un accident de la route survenu samedi ont quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires, a indiqué le porte-parole du Comité Général des Prisons et de la Rééducation, Ramzi Kouki.

Survenu au niveau de la localité d’Erroumani, relevant de la délégation de Boussalem, l’accident consiste en une collision entre un véhicule transportant six prisonniers qui se dirigeait vers la prison de Jendouba et un camion léger avec à son bord trois personnes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ramzi Kouki, a précisé que le conducteur du fourgon de transport de détenus et ses accompagnateurs ont, aussitôt, appelé la protection civile et les autorités sécuritaires concernées suite à l’accident. Un enfant de quatre ans a succombé à ses blessures après cet accident.

Kouki a tenu a présenté ses condoléances à la famille de la victime, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Il a souligné que toutes les mesures administratives et judiciaires ont été prises en coordination avec le ministère public.

A noter que le directeur régional de la protection civile, Adel Laabidi, a déclaré au correspondant de l’agence TAP à Jendouba, que la collision entre le véhicule appartenant à la Direction générale des Prisons et de la Rééducation et un camion au niveau de la localité d’Erroumani a entrainé le décès d’un enfant de 4 ans et la blessure du père et de la sœur de la victime, tous deux placés en service de réanimation.

De son côté, le procureur de la République près du Tribunal de première instance de Jendouba, Slaheddine Rachdi, a déclaré à la TAP, que le conducteur du véhicule de transport des prisonniers a été placé en garde à vue pour excès de vitesse entrainant la mise en danger de la vie d’autrui (un décès et deux victimes en réanimation)