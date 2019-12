Accident de Amdoun: Séance plénière prévue le 18 décembre

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) organise mercredi 18 décembre à partir de 9h une séance plénière, consacrée à l’accident tragique de Amdoun (Gouvernorat de Béja).

A l’ordre du jour de la séance, figure l’annonce de la composition de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur ce drame. Il sera procédé ensuite à l’organisation d’une séance de dialogue sur les circonstances de l’accident avec les ministres de l’Intérieur, de la Jeunesse et des sports, de la Santé, de l’Equipement, du Tourisme et du Transport.

A rappeler que cet accident tragique s’est produit le 1er décembre courant lorsqu’un bus transportant des passagers en excursion s’est renversé dans un ravin sur la route reliant Amdoun (gouvernorat de Beja) et Ain Draham (gouvernorat de Jendouba), coutant la vie à 29 jeunes hommes et jeunes filles et faisant plusieurs blessés. L’accident a soulevé l’indignation de l’opinion publique et des familles des victimes, qui réclament de déterminer les responsabilités dans ce drame.

L’ARP tient également une séance plénière, jeudi 19 décembre, consacrée à l’annonce de la composition des commissions parlementaires permanentes et spéciales.