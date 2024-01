Accord au profit des professeurs d’éducation physique

La fédération générale de l’enseignement secondaire relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé hier, mardi, avoir parvenu à un accord avec le ministère de la jeunesse et des sports.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, cet accord vise à mettre en œuvre plusieurs mesures au profit des professeurs d’éducation physique.

En effet, lors d’une séance de travail avec le ministère de la jeunesse et des sports, il a été convenu, d’annuler la note obligeant les enseignants d’éducation physique à signer leur reprise de travail après chaque congé et de publier les résultats des promotions professionnelles et des promotions dans les métiers du sport ainsi que la décision portant sur l’augmentation de la prime de rentrée scolaire au cours de ce mois.