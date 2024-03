Accord de coopération entre la Protection civile tunisienne et son homologue d’Algérie

Lors d’une séance de travail entre le Directeur de l’Office National de Protection Tunisienne et le Directeur Général de la Protection Civile Algérienne, il a été convenu de conclure un accord de coopération entre la Commission Mixte Tuniso-Algérienne dans le domaine des incendies, dans le domaine culturel et sportif, l’échange d’expériences, ainsi que dans les crises et les exercices conjoints, selon le responsable de la Protection Civile Algérienne, Abderrazak Brahmi.

Le directeur régional de la protection civile du Kef, Raouf Merouani, a salué cet accord conclu entre la Tunisie et l’Algérie, qui prévoit l’implication de tous les départements régionaux de la protection civile dans les zones frontalières avec leurs homologues d’Algérie, ajoutant que la coopération sera conjointe à tous les niveaux de sécurité, de protection civile et au niveau des Etats voisins entre les deux pays.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, le président de la délégation algérienne, qui a participé aujourd’hui, 1er mars 2024, à la célébration de la Journée internationale de la protection civile dans la ville du Kef, a souligné que cet accord facilitera le travail des deux équipes dans les zones frontalières, notamment en cas d’incendie ou de toute catastrophe, et que la coordination entre les deux parties et l’intervention directe de la protection civile tunisienne et algérienne auront lieu, et que cette intervention sera efficace et rapide.