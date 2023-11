Accord de partenariat entre TABC et Get’IT pour soutenir l’internationalisation des entreprises tunisiennes

Une convention de partenariat a été signée, le 21 novembre 2023, entre le Conseil d’affaires tuniso-africain « TABC » et le Groupement des entreprises opérant dans le domaine des technologies de l’information (IT) « Get’IT », dans l’objectif de renforcer leurs réseaux de partenaires et de la préparation de leurs activités respectives de l’année 2024.

Cette convention vise à rapprocher les deux organismes pour développer des projets structurants en Afrique, à travers l’organisation de missions en commun, ainsi que des synergies dans divers salons et forums internationaux.

Une première action commune sera organisée au Bénin, avec une mission économique sectorielle dans le domaine des technologies de l’information à Cotonou en février 2024.

TABC et Get’IT vont aussi collaborer ensemble dans d’autres évènements à l’instar de la 7ème édition du Forum du financement de l’investissement et du commerce en Afrique « FITA2024 », qui se déroulera à Tunis les 11 et 12 Juin 2024. Get’IT y organisera un grand évènement parallèle sur la transformation digitale et son impact économique en Afrique.

Le secteur des technologies de l’information connaît une croissance remarquable en Afrique, l’objectif du rapprochement de TABC et Get’IT étant de saisir les multiples opportunités pour développer des projets et contribuer à l’essor numérique du continent.

TABC est un organisme d’accompagnement et de conseil spécialisé dans l’appui des entreprises tunisiennes dans leurs stratégies d’internationalisation notamment, en Afrique.

Get’IT est un groupement d’entreprises IT tunisiennes. Il totalise 2000 ingénieurs dans une quinzaine de sociétés spécialisées en solutions et services numériques, du conseil, de l’intégration et de l’édition de logiciels avec 1800 success stories sur 45 Pays.