Accord d’échange d’information à temps réel entre RNE et Cnam

Le 13 septembre 2023, le Registre national des entreprises (RNE) et la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) ont signé un accord de coopération dans le domaine de l’interconnexion et de l’échange d’informations en temps réel. Cet accord vise à établir une interconnexion entre le système d’information de la Cnam et le système du RNE afin d’échanger des informations, des données et des documents relatifs aux personnes morales et physiques relevant des deux institutions.

Le Directeur Général du Registre, Mohamed Adel Chouari, a déclaré que cet accord permettra de renforcer la fiabilité des données échangées entre le Registre et la Caisse et la mesure dans laquelle elles sont conformes à la réalité et d’assurer l’intégrité juridique des fichiers, étant donné que le Registre est une base de données publique qui référence la fiabilité des données et des contrats lorsque la Cnam s’appuie sur ces données.

Pour sa part, le Président et Directeur Général de la Cnam, Kamal Al-Madouri, a souligné que cette coopération permettra de numériser l’ensemble des services fournis d’une part, et afin de promouvoir les principes de bonne gouvernance, des prestations et de renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation des différentes interventions de la Caisse.