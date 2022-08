Accord entre le ministère de la famille et la BTS pour le reclassement des dettes des établissements de la petite enfance

Lors d’une séance de travail tenue, lundi au siège du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, il a été convenu de reclasser les dettes des établissements de la petite enfance ayant obtenu des crédits de la part de la banque tunisienne de solidarité (BTS) pendant la période du coronavirus.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, une commission mixte sera créée à cet effet et regroupera des représentants du ministère, de la BTS et de la chambre syndicale.

La commission examinera les dossiers parvenus aux délégations régionales du ministère et aux bureaux de la BTS de façon périodique et terminera ses travaux à la fin du mois d’octobre prochain, indique le communiqué.

Lors de la séance de travail, tenue en présence du président directeur général de la BTS, Khalifa Sbouï et de la présidente de la chambre syndicale nationale des crèches et jardins d’enfants, Nabiha Kammoun Telili, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Moussa a souligné la nécessité de continuer à financer les institutions de la petite enfance pour qu’elles puissent poursuivre leurs activités sachant que la crise du coronavirus a impacté leurs services.

Elle a, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance du soutien de la BTS aux efforts du ministère visant à promouvoir l’initiative économique féminine signalant que la BTS a mobilisé 10 millions de dinars pour financer 2318 institutions de la petite enfance dans le cadre du programme d’appui des crèches, jardins d’enfants et garderies scolaires pendant la période du coronavirus.

De son côté, le PDG de la BTS a fait savoir que les institutions bénéficiaires de crédits ont remboursé jusqu’à présent plus de 7 millions de dinars, soit environ 70% de ses dettes.