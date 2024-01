Accord israélo-américain  pour l’achat d’avions F-35 et d’hélicoptères Apache

Les responsables israéliens de la Défense ont conclu avec les États-Unis plusieurs accords clés qui fourniraient au pays de nouveaux avions de chasse, des hélicoptères d’attaque et un approvisionnement régulier en munitions.

Le directeur général du ministère de la Défense, Eyal Zamir vient de conclure une visite officielle à Washington, au cours de laquelle il a rencontré des hauts fonctionnaires du Pentagone et du département d’État, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises du secteur américain de la défense, afin de discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords.

Des sources proches du ministère israélien de la Défense ont confié au Times of Israel que les discussions avaient porté sur les intentions d’Israël d’acquérir un nouvel escadron de 25 chasseurs furtifs F35i, un escadron de 25 chasseurs F-15IA – la variante israélienne du F-15EX – ainsi qu’un escadron de 12 hélicoptères Apache.

Les accords, dont certains ont déjà été révélés, n’ont pas encore été signés, malgré les affirmations de la Douzième chaîne jeudi dernier.

L’année dernière, Israël a soumis des demandes officielles aux États-Unis concernant l’achat de chasseurs F-35 et d’avions de chasse F-15.

L’acquisition des hélicoptères Apache est motivée par les leçons tirées de l’attaque du Hamas du 7 octobre et des combats dans la bande de Gaza, selon des sources de la Défense.

Dans le cadre des discussions, la délégation du ministère de la Défense a également tenté de faire avancer la question de la livraison continue de munitions américaines pendant la guerre.

Au moins 250 avions cargos et plus de 20 navires ont livré plus de 10 000 tonnes d’armements et d’équipements militaires à Israël depuis le début de la guerre.

