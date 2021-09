Accord pour accélérer le décaissement de la prime de stockage des pommes au titre de 2020 et stocker 5 mille tonnes

L’union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche de Kasserine et le ministère de l’agriculture ont convenu mercredi d’accélérer le décaissement de la prime de stockage des pommes estimée à 500 mille dinars au titre de l’année 2020 et de stocker 5 mille tonnes sur une période de deux mois.

Le président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche de Kasserine, Mohamed Nejem Torchi, a déclaré à l’agence TAP, que ces mesures émanent d’une réunion de travail sur le secteur des pommes endommagé par la chute de grêle depuis une semaine.

D’après lui, les superficies endommagées par la chute de grêle s’étendent sur 1000 ha où plusieurs pommiers ont été touchés, sachant que le taux d’endommagement au niveau de la récolte varie entre 30 et 100%.

Il a affirmé que la réunion de travail a abouti à un accord sur l’allocation d’un montant de 300 mille dinars pour le traitement des pommiers.

Le département ministériel a convenu également d’intervenir en urgence pour le traitement des pommiers endommagés par la vague de froid et d’accroître les produits endommagés pour la transformation sans omettre la nécessité de généraliser l’utilisation des filets préventifs et de rééchelonner les dettes des agriculteurs sinistrés.

Les participants à cette réunion ont évoqué les dégâts dus à la chute de grêle dans la région qui ont touché les arbres et surtout les pommiers, les oliviers et les légumes.

Le secrétaire général du ministère de l’agriculture, Mondher Khémiri a souligné lors de cette rencontre la nécessité de poursuivre l’exécution des mesures prises avec les différentes parties concernées.

Le responsable a appelé, suite à la chute de grêle jeudi dernier dans la région de Sbiba, à intervenir en urgence auprès des unités de transformation des produits agricoles, dans le but de résorber les quantités des pommes infectés et d’accélérer l’identification des agriculteurs sinistrés.