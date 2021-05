Accord sur différents points lors de la séance de dialogue 5+5 portant sur les conventions du 06 février 2021

Une séance de dialogue 5+5 tenue jeudi entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) consacrée au suivi de l’accord du 06 février 2021 portant sur les 27 conventions sectorielles en suspens, a permis d’aboutir à résoudre certains problèmes. Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi a indiqué dans une déclaration aux médias, selon un communiqué rendu public par la présidence du gouvernement, que la séance de ce jeudi a porté sur l’examen de quelques entraves et a permis de décider de maintenir les conventions qui manquent encore de date précise ou de budget déterminé, pour les examiner la fin de la semaine prochaine.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi a précisé que la crédibilité des négociations entre le gouvernement et les différentes parties intervenantes représentent le pilier du dialogue. La séance a été une occasion pour examiner les mécanismes nécessaires afin de réactiver la convention du 06 février 2021 et de publier les décrets tout en suivant le processus au niveau du tribunal administratif ainsi que l’examen des difficultés techniques qui seront en examen vendredi prochain, a notamment ajouté Tabboubi. Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a estimé lors de l’ouverture des travaux de la séance que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consécration du dialogue adopté par le gouvernement en matière de traitement des dossiers sociaux et économiques. Ce dialogue a permis de réaliser des acquis pour les travailleurs et le secteur public et a contribué à mettre en place des conceptions pour introduire des réformes des établissements publics dans le cadre des projets étudiés entre les différentes parties intervenantes, malgré la conjoncture économique difficile, a-t-il notamment dit. L’objectif principal des efforts de réforme est de préserver le pouvoir d’achat du citoyen ainsi que les structures économiques nationales, a encore souligné Mechichi.