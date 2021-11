Accords de partenariat pour le renforcement des jardins d’enfants municipaux

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a procédé mercredi, à la signature d’accords de partenariat avec cinq municipalités pour la mise en œuvre du programme de développement des jardins d’enfants municipaux et l’aménagement et l’équipement de ces espaces en vue d’assurer un meilleur environnement scolaire pour les enfants.

Selon un communiqué publié par le ministère, ces accords prévoient la consolidation des municipalités de Sidi Bouzid, Ezzahra (Ben Arous), Bouficha, Hay El Zohour à Sousse et Manouba, à travers l’aménagement, l’entretien et l’équipement des jardins d’enfants municipaux de « Hay El Khadra » à Sidi Bouzid, « Nour » dans la délégation ouest de Sidi Bouzid, « Al-Amal » Hay Zouhour à Sousse-Riadh, en plus de l’aménagement et l’extension du jardin d’enfants municipal de la délégation de Bouficha , l’aménagement du jardin d’enfants municipal à la Manouba, et la construction d’un jardin d’enfants municipal dans la délégation d’Ezzahra.

En vertu de ces accords, le ministère s’engage à transférer des fonds de son budget pour l’aménagement et l’extension des jardins municipaux.

Les accords visent à permettre aux enfants d’accéder aux services des établissements de la petite enfance et à rapprocher ces services aux habitants de quartiers, en tenant compte du pouvoir d’achat des catégories vulnérables et à faible revenues.

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa a souligné que la petite enfance est une priorité absolue au cours de cette étape, soulignant les orientations du ministère visant à aider les jardins d’enfants municipaux et lutter contre les espaces anarchiques.

Elle a appelé à la nécessité de fixer un calendrier de travail clair et d’accélérer les procédures afin que ces projets puissent voir le jour au plus tard à la prochaine rentrée scolaire.

De leur côté, les maires ont exprimé leur adhésion à cette initiative, soulignant leur attachement à parachever toutes les démarches administratives dans les plus brefs délais.