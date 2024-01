Accumulateur Tunisien : Baisse du chiffre d’affaire et hausse de l’endettement

L’entreprise de la famille Kallel, l’Accumulateur tunisien qui produit des batteries, n’aime pas qu’on évoque ses mauvaises performances, et dit de la publication de ses chiffres, en menace à peine voilée, qu’on s’attaque à ses intérêts. Mais on y revient, car c’est une entreprise classée faisant appel public à l’épargne, et que le droit d’informer est celui de la presse, et l’obligation de transparence sur le marché, est celle des cotées.

Fichée « S » par la Bourse de Tunis, cette entreprise vient de publier ses indicateurs d’activité du 4ème trimestre 2023, et ceux du cumul de toute l’année. On y trouve un chiffre d’affaire à la baisse de 13,1 %, tant sur le marché local qu’à l’export, et un endettement à la hausse de 9,1 %, plus en crédits de gestion (+11,9 %) qu’en long et moyen terme (+2,6 %).

Sans aucune explication de ces contreperformances, l’Accumulateur Tunisien, fait état d’une hausse de 252,3% de ses investissements. Il ne donne cependant aucun détails sur la nature et l’objectif de ces investissement, comme si son communiqué s’adressait à lui-même, et non au commun des boursicoteurs. Ces dernier ont besoin de détails et d’explications pour apprécier l’opportunité de leur investissement, et le management de la cotée, se contente de réciter des chiffres nus, et devient menaçant lorsque la presse en parle.