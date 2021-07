Acheminement du 3ème lot de matériel médical, don de la diaspora tunisienne en France

L’ambassade de Tunisie en France a assuré, ce jeudi , l’acheminement par avion militaire vers la Tunisie d’un 3ème lot d’équipements et de matériels de réanimation pour prendre en charge les patients COVID les plus graves, don des Tunisiens et Tunisiennes et des amis de la Tunisie en France.

- Publicité-

Cette fois-ci, le matériel envoyé est de pointe et de haute technologie, il permettra l’installation de 31 places de réanimation et de soins intensifs immédiatement fonctionnels, ce qui permet d’équiper les secteurs de réanimation d’au moins 6 hôpitaux de campagne.

Cet envoi est composé de :

– 𝟏𝟑 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 (8 respirateurs Draeger et 5 respirateurs Mindray) permettant la ventilation totale, la ventilation au masque et les haut débits d’oxygène.

– 𝟏𝟑 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐥𝐨𝐮𝐫𝐝𝐬 qui seront associés chacun à un respirateur pour former un ensemble pour les malades nécessitant une réanimation lourde ; ces respirateurs permettent la surveillance continue du cœur, de la pression artérielle, de l’oxygénation et de l’expiration de CO2.

– 𝟏𝟖 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐬 permettant de surveiller en continu le cœur et l’oxygénation.

– 𝟏𝟕 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 incluant des injecteurs continus de médicaments ou seringues électriques.

– 𝟐 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐞𝐢𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞, complets, autonomes.

D’autres envois d’équipements suivront grâce aux contributions des citoyens tunisiens et des amis de la Tunisie en France.