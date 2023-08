Achèvement de dédoublement de la route reliant Kalâat el-Andalous et Raoued vers la fin de 2023

Le projet de dédoublement de la route locale numéro 533, reliant les délégations de Kalâat el-Andalous et Raoued (Gouvernorat de l’Ariana), dont les travaux ont débuté depuis six ans, devrait être achevé vers la fin de 2023, selon les services du ministère de l’Equipement et de l’habitat.

Financé à hauteur de 57,3 millions de dinars par la Banque européenne d’investissement (BEI), le projet porte sur le dédoublement de la route numéro 533 à partir du point kilométrique 10 jusqu’au point 22,5, la construction d’un pont d’une longueur de 120 mètres au niveau de Oued Medjerda et la réalisation d’une bretelle reliant le port financier de Raoued.

Le projet dont le taux d’avancement des travaux actuel a atteint 85% a accusé un retard à cause de problèmes fonciers et des répercussions de la pandémie de Covid-19.

L’ouverture à la circulation de la première tranche de pont (en direction de Raoued) était programmée pour décembre 2022 et de la deuxième tranche (en direction de Kalâat el-Andalous), était prévue pour la fin du mois d’avril 2023.

