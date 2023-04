Achèvement prochainement de la consultation nationale portant sur la réforme du secteur de l’éducation

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a indiqué samedi que l’élaboration de la consultation nationale portant sur la réforme du secteur de l’éducation sera bientôt achevée et elle sera publiée sur une plateforme électronique. Boughdiri a précisé dans une déclaration à la TAP lors de la commémoration du 40ème jour du défunt Mohamed Hédi Khelil à Nabeul, qui a entamé son parcours avec le ministère de l’éducation depuis 1961, que cette consultation comporte différents volets dont l’horaire scolaire, les activités culturelles et sportives. Les différentes parties doivent assumer leur responsabilité dans les choix relatifs au secteur de l’éducation, a signalé Boughdiri. Il a notamment précisé que cette consultation aboutira à des réformes qui permettront de trouver des solutions au secteur. La réforme du système éducatif sera effectuée sur des années dont l’objectif est de faire de l’élève d’aujourd’hui un citoyen du futur, ouvert sur les civilisations et attaché à son identité arabe et islamique, a encore ajouté le ministre. Evoquant les négociations avec la parti syndicale, le ministre de l’éducation a affirmé que les pourparlers sont en cours afin de trouver une issue à la crise.

