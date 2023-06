Acquisition de 24 mille hectares par le ministère des Domaines de l’Etat durant l’année 2022

Le directeur général d’acquisition au sein du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Mohamed Saighi a déclaré que son département a acquis durant l’année 2022 plusieurs biens d’une superficie totale de 24 mille hectares au profit de l’Etat en vue de réaliser des projets publics.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, Saighi a indiqué que les biens achetés seront consacrés à la réalisation de routes (19 mille hectares), de barrages (650 hectares), tandis que (20 hectares) sera attribués aux ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur en plus de 460 hectares au profit du ministère de l’industrie.

Dans le même contexte, le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières s’est procuré 16 hectares au profit du ministère de la santé durant le premier semestre de l’année 2023.

Le responsable a, dans ce cadre, rappelé que le rôle du ministère consiste à faciliter les opérations d’acquisition pour l’intérêt public. Et de préciser que depuis le 19 octobre 2022, la loi relative aux acquisitions pour l’intérêt général a été amendée.