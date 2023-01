Actia Tunisie inaugure une nouvelle unité de production au sein du technopôle d’El Ghazala

Le 7 décembre 2022, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Mme Neila Gongi, a inauguré une extension du complexe d’Actia Tunisie implanté au sein de technopôle d’El Ghazala situé dans le gouvernorat de l’Ariana. Cette inauguration s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de France, M. André Parant, du président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie M. Khélil Chaïbi et du Président du groupe Actia, M. Jean-Louis Pech. Leader mondial dans le secteur des logiciels embarqués à destination des véhicules lourds employant actuellement plus de 1 650 personnes en Tunisie, dont 800 ingénieurs et cadres, le groupe français Actia a investi entre 4 et 5 M EUR dans un nouveau site de 3000 m² en capacité d’accueillir 150 salariés.

Par ailleurs, le 9 novembre 2022, la première édition du « Safran Tunisia Innovation Shakers » s’est tenue au siège de Safran à Soliman en présence de M. Chiheb Bouden, exministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de M. Khélil Chaibi, Président de la Chambre tunisofrançaise de commerce et d’industrie, de M. Renaud Guyader, Directeur Général de Safran Tunisie. Ayant pour vocation de présenter les innovations dans le secteur aéronautique, cet évènement a donné lieu à de riches échanges sur les sujets d’employabilité des jeunes ingénieurs tunisiens et leur rôle primordial dans l’émergence et la mise en œuvre de projets innovants, et a permis de réfléchir aux actions à mener pour décarboner l’industrie aéronautique. Safran est présent en Tunisie depuis 2005. L’entreprise emploie plus de 2000 collaborateurs répartis sur trois sites dont deux à Soliman et un à Grombalia où elle y développe systèmes embarqués, équipements aéronautiques et intérieurs d’avions.