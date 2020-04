Action de solidarité pour des étudiants Tunisiens qui se trouvent en difficulté en France

Près de 13000 étudiants tunisiens en France. Ils sont, en majorité, issus de familles à faible revenus. Ils comptent sur eux même, ils multiplient les jobs d’étudiant pour subvenir à leur besoin. Ils donnent des cours particuliers, ils gardent des enfants, ils travaillent dans les cafés, restaurants et commerces etc.…

Pour moi ils représentent « une autre Tunisie » une Tunisie telle qu’on aimerait voir nos enfants et petits-enfants y vivre. Sans exagérer ces étudiants honorent leur pays par des parcours académiques exemplaires et par une maturité, une sagesse et un comportement digne de véritables ambassadeurs de leur pays. Aujourd’hui, ces étudiants ont, en majorités, perdus leur job. Certains d’entre eux étaient en stage d’alternance ou PFE rémunéré et ont été licencié, ils se trouvent en difficulté, loin des siens, loin de tout soutien et de toute assistance. Bien qu’ils soient très fiers, ils ont toujours compté sur eux même, ils ne se plaignent que très peu, ne pouvant pas être rapatriés en Tunisie, ils ont aujourd’hui besoin de nous, de notre générosité et de notre solidarité. La fondation de la maison de Tunisie en collaboration avec les service consulaires et l’ambassade de Tunisie à Paris, organise un mouvement de solidarité et un appel aux dons. Nous avons ouvert un compte dédié à cette action à TFBANK. Le statut d’utilité publique de la fondation de la maison de Tunisie permet aux donateurs de récupérer 75% de la valeur des dons lors de la déclaration fiscale.

ACTIONS REALISEES :

AIDE FINANCIERE : Envoi des aides financières aux étudiants tunisiens en difficulté dans toutes les villes de France, Déjà bénéficiaire 340 étudiants, Objectif 500 étudiants, 100 € chacun. LOGER DES ETUDIANTS : Loger des étudiants à la maison de Tunisie, dans d’autre maisons de la cité internationale universitaire de Paris et dans d’autres logements mis à disposition pour cette période par des volontaires dans diverses régions et villes de France, Déjà bénéficiaire 20 étudiants, Objectif 100 étudiants. TELEASSISTANCE MEDICALE POUR ETUDIANTS : Organisation d’une téléassistance médicale en collaboration avec des médecins tunisiens volontaires (à partir de Tunisie ou de France), Une liste de médecins volontaires a été établie et sera mise à disposition de la communauté estudiantine. Un call center sera mis en place dans les prochains jours. DENREES ALIMENTAIRES : Récolte et distribution denrées alimentaires de première nécessité, de masques, de gants et gel hydroalcoolique. La maison de la tunisie est le centre de collecte pour la région parisienne.

D’autres centres pourraient être identifiés et ouverts ultérieurement. Déjà bénéficiaire 1500 tunisiens, Objectif 10000 Paquets. 5. PARRAINAGE D’ETUDIANTS : Nous avons constitué, par un lien dynamique, une base de données de Parrains volontaires pour accompagner et soutenir nos jeunes moralement et matériellement durant cette période.

Nous avons ainsi pu mettre en relation les étudiants avec leur parrain en fonction de leur besoin spécifiques et en fonction de la proximité géographique. Une cellule de pilotage assure le suivi auprès des parrains et des étudiants.

Déjà bénéficiaire 276 étudiants, Objectif 2000 étudiants, 6. EMPLOI D’ETUDIANTS : Grace à la collaboration de hauts cadres tunisiens et autres amis de la Tunisie nous sommes en train de décrocher des jobs pour les étudiants en difficultés. Déjà bénéficiaire 15 étudiants, Objectif 100 étudiants.

Faites vos dons : TFBank, Tunisian Foreign Bank MAISON DE TUNISIE (ACTION SLD) IBAN : FR76 4384 9000 0619 0000 1149 790 BIC : UTUBFRPPPYR Parrainez un ou plusieurs étudiants : https://forms.gle/NUWnsffiCkWit61B7 Envoyez des denrées alimentaires Maison de la Tunisie 45 Boulevard JOURDAN 75014 PARIS S’inscrire en tant qu’étudiant : https://forms.gle/cgWuijDCetvVSzUN6 Pour plus d’informations contactez : Tahar BATTIKH, directeur de la fondation de la maison de Tunisie Tél, WhatsApp 0033631341982 Email directeur@maisondelatunisie.org