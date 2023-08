Activités pharmaceutiques : Une mission économique à Namur

La Chambre de Commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise, organise en étroite collaboration avec le Gouvernorat Tunisien, une mission économique à Namur en Belgique, les 23 et 24 septembre 2023, et ce, en marge du Salon Pharma-Forum.

Cette mission s’inscrit ans le cadre de la Convention de Jumelage signée entre le Gouvernorat de Tunis et la Province de Namur en vue de resserrer davantage les rapports économiques entre leurs pays respectifs.

Toute entreprise tunisienne intéressée de participer audit salon est invitée à prendre contact avec la Chambre de Commerce Tuniso- Belgo-Luxembourgeoise, via cette adresse email : [email protected]

Il convient de noter que le salon accueillera des exposants de Belgique, de France et du Luxembourg exerçant dans des diverses activités pharmaceutiques. Prendront part, ainsi, à cette manifestation, des industriels, des gérants d’officines pharmaciens, des professionnels de la gestion des solutions d’urgence et de l’audit externe au coaching qualité…

