Adel Grar n’est plus à El Karama

Depuis vendredi dernier et tard dans la nuit de la réunion de son CA Adel Grar quitte la holding El Karama, et fait passation, après 6 ans à la tête de cette entreprise étatique qui était chargée de vendre les entreprises confisquée. La fin de mandat et de mission, a été signifiée par le ministère des finances, après un bilan de 43 entreprises confisquées vendues et plus de 2 milliards DT dans les caisses de l’Etat.

El Karama est désormais entre les mains de Sami Ben Jamaa, qui était déjà à la tête du filiale confisquée de l’Etat