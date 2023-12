Adoption de mécanismes garantissant la poursuite des activités institutions publiques chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés

Une séance de travail ministérielle présidée, mardi, par le cheffe du gouvernement Ahmed Hacheni a adopté des mécanismes à même de garantir la poursuite des activités des institutions publiques chargées de la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement paru sur facebook, ces mécanismes sont adoptés en attendant l’amendement de loi de 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, soumise actuellement à l’examen de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Cette séance de travail ministérielle, consacrée à l’examen de la gestion des déchets ménagers et assimilés, s’est déroulé en présence des ministres de l’Intérieur et de l’Environnement

