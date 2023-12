Adoption du budget du ministère de l’éducation pour l’année 2024

Le budget du ministère de l’éducation au titre de l’année 2024 a été adopté hier soir par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) avec 121 voix pour, 2 abstentions et 7 voix contre.

Le budget du ministère de l’éducation représente environ 15 % du projet de budget de l’Etat pour l’année 2024, soit le plus élevé par rapport aux budgets des autres départements.

En effet, les fonds réservés au ministère de l’éducation s’élèveront en 2024 à 7,91 milliards de dinars, contre 7,55 milliards de dinars dans la loi de finances complémentaire de 2023.

6,7 milliards de dinars de ces fonds seront réservés à la masse salariale et 654,5 millions de dinars pour la réalisation de programmes et des projets de développement (infrastructure, équipements, technologies modernes …)

Dans son discours lors de la séance plénière consacrée à la discussion du projet de budget de son département, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a souligné l’engagement de l’Etat à promouvoir le secteur de l’éducation, à améliorer les conditions professionnelles et matérielles du personnel éducatif, et à rompre avec l’emploi précaire.

Il a également évoqué l’augmentation du salaire des enseignants suppléants jusqu’à la régularisation de leur situation.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de trouver des solutions participatives pour promouvoir le secteur éducatif dans le cadre d’un projet national unifié et d’une vision stratégique pour répondre aux différentes demandes et remédier aux lacunes, notamment aux niveaux de l’infrastructure et des ressources humaines afin d’améliorer la qualité de l’éducation et utiliser des moyens de communication modernes dans les programmes éducatifs.

Par ailleurs, Boughdiri a fait savoir que le ministère travaille sur la lutte contre l’échec et le décrochage scolaire à travers l’élaboration d’une plateforme numérique dédiée au suivi de la situation des élèves menacés d’abandon scolaire outre la poursuite du programme de l’école de la deuxième chance et la création de bureaux d’écoute et de conseils dans les établissements éducatifs.

Il a également souligné le renforcement du système de lutte contre les comportements à risques en milieu scolaire comme la violence, la drogue, et les dangers des jeux électroniques et ce, en coopération avec tous les ministères concernés, en particulier le ministère de l’Intérieur, pour protéger l’environnement éducatif.

Boughdiri a rappelé que le ministère travaille aussi sur la révision des systèmes d’orientation et d’information scolaire à travers la création de nouvelles spécialités dans l’enseignement technique, qui répondent aux besoins du marché de l’emploi, et l’ouverture de passerelles entre les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que la signature de conventions de partenariats avec les institutions financières pour accompagner les diplômés de l’enseignement technique dans la création de leurs projets.

En ce qui concerne l’amélioration de l’infrastructure et des services scolaires, le ministre de l’éducation a indiqué que le département travaille sur l’amélioration des conditions de transport en milieu rural et œuvre à étendre le réseau des cantines scolaires dans les écoles primaires des zones rurales. Il a également annoncé l’adoption d’une carte intelligente permettant aux élèves de bénéficier des services de l’office des services scolaires en matière de transport, d’hébergement, et de restauration scolaire.

S’agissant de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, le ministre de l’éducation a souligné son importance étant donné qu’elle est ouverte à tous les Tunisiens.

