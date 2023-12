Adoption du budget du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle

La Chambre des représentants du peuple (ARP) a adopté, jeudi, le budget du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour l’année 2024 avec 124 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions.

Le budget est fixé 999.589 millions de dinars contre 990.512 millions de dinars en 2023 soit une hausse de près de 1%.

Les dépenses du ministère de l’Emploi se répartissent entre 434.676 MD pour les dépenses salariales, 503,4 MD alloués aux interventions, 50.409 MD pour les dépenses de gestion et 11.500 MD pour l’investissement.

