L’ARP a adopté les amendements de Kais Saïed sur la réconciliation pénale

L’assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mercredi, le projet de loi portant modifiant le décret-loi n°13 du 20 mars 2022 sur la réconciliation pénale dans sa version amendée, avec 126 voix pour et 3 abstentions.

Les propositions d’amendement des articles 26 (nouveau) et 27 (nouveau) du premier article ont été rejetées. Les amendements apportées à l’article 30 ont suscité un grand débat, étant rejetés par la ministre de la Justice Leila Jaffel qui a estimé qu’elles « videront le projet de son sens et entraveront le processus de réconciliation pénale ».

Les députés ont présenté 3 propositions d’amendement de l’article 30 (nouveau), dont 2 qui ont été rejetées par 84 députés pour le premier et 102 pour le deuxième. La troisième proposition d’amendement a été retirée par le député même qui l’avait présentée.

Le premier article du projet de loi a été adopté dans sa version amendée avec 121 voix pour et 4 abstentions. Le deuxième article a, quant à lui, été adopté, dans sa version originale avec avec 123 voix pour contre 4 abstentions.

