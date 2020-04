Adoption du projet de loi portant pour la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis par la BCT

Les députés ont adopté vendredi, le projet de loi portant approbation de la rétrocession à l’Etat, de l’emprunt obligataire émis par la Banque centrale de Tunisie sur le marché financier international, objet des accords conclus entre la BCT et un groupe d’établissements financiers étrangers, avec 83 voix pour, 18 abstentions et 3 voix contre. L’opération de vote à distance, première expérience menée par l’ARP suite au confinement général décidé pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a enregistré un grand retard. La séance a commencé à 11 h pour durer plus de 9 heures.