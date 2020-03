Adoption du projet de loi relatif au pôle technologique de la Manouba

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, mercredi en plénière, le projet de loi autorisant l’Etat à souscrire au capital de la Société de gestion du parc technologique de la Manouba d’un montant d’au moins 58,393 MD.

S’exprimant, à cette occasion, le ministre des Technologies de la Communication et de la Transition numérique, Fadhel Kraiem a indiqué que la société de gestion du parc, qui sera créé l’automne prochain, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public/privé (PPP) afin d’exécuter les projets d’investissement estimés à 300 millions de dinars.

Il a ajouté que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) sera chargée de sélectionner la banque d’affaires qui, à son tour, choisira l’investisseur étranger le plus apte dans le secteur des technologies et de l’innovation.

Lors de cette plénière, des députés ont appelé à la nécessité de créer des pôles technologiques dans les régions intérieures afin de rompre l’isolement dans ces régions.