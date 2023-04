Le Parlement a approuvé, ce mardi, en séance plénière, un projet ‎de décision relatif à la fixation de dispositions provisoires portant ‎organisation des plénières et de vote du projet de règlement ‎intérieur de l’ARP.

Ce projet a été adopté, vers 11h30, par 142 voix pour, ‎‎1 abstention et sans aucune opposition.‎

Le projet de décision se compose de dix articles. Il vise à ‎organiser les séances plénières relatives à l’examen du projet de ‎règlement intérieur du Parlement.‎

L’article 7 de cette décision stipule que » la parole est donnée au président de la commission ‎du ‎règlement intérieur ou à un membre de son bureau, chaque fois qu’ils en demandent, à ‎condition qu’elle soit brève « .‎

‎ L’article 9 prévoit qu' » il n’est ‎pas possible de revenir à la discussion d’un article déjà ‎voté. Le bureau de la commission est en mesure de présenter une proposition ‎d’amendement.

‎

Selon l’article 10, « il est interdit au député d’intervenir sans ‎autorisation pour prendre la parole comme il est interdit de ‎perturber le bon déroulement de la plénière de quelque manière ‎que ce soit.

En cas de manquement à l’ordre, un avertissement sera adressé ‎au député. » En cas de récidive, on lui demande de quitter la salle ‎jusqu’à la fin de la plénière « .‎

