La société ADWYA porte à la connaissance de ses actionnaires que le Laboratoire Hikma Pharmaceutical a mis fin aux discussions concernant l’acquisition potentielle des activités du Laboratoire Glaxo Smith Kline (GSK) en Tunisie et en Egypte. La société ADWYA rappelle que GSK est l’un de ses bailleurs de licences et qu’il était en négociation avec Hikma pour la cession d’une grande partie de son activité pharmaceutique en Tunisie et en Egypt

- Publicité-