Aéroport de Monastir: Annulation de la grève prévue par les agents de TUNISAIR

Le ministère du Transport a annoncé, jeudi, l’annulation de la grève prévue par les agents de la Compagnie aérienne nationale Tunisair, à l’aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba, les 22 et 23 août 2023.

Le ministère a ajouté dans un communiqué que cette décision a été prise suite à une séance de négociation présidée par le ministre du Transport, Rabii Majidi, en présence du PDG du Tunisair, des représentants de la Fédération générale du transport et des membres de l’Union régionale du Travail (URT) de Monastir.

La réunion à laquelle ont pris part la fédération régionale du transport et les syndicats de base de l’aéroport a permis de discuter de l’activité du Tunisair à l’aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba et les moyens de la développer.

Les participants à la réunion ont souligné la nécessité de préserver l’activité de Tunisair au niveau de l’aéroport de Monastir, conformément aux stratégies et plans commerciaux de la compagnie.

De son côté le ministre du Transport, Rabii Majidi a souligné la volonté de son département de développer le transport aérien dans le cadre d’une vision stratégique globale qui prend en compte les spécificités des aéroports dans chaque région.

L’objectif a-t-il ajouté est d’identifier des solutions durables et opérationnelles aux différents problèmes pour préserver les intérêts de l’Etat tunisien, garantir la continuité du service public, les acquis des salariés et un climat propice à l’investissement.