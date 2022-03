Afek Tounes appelle le président de la République à « assumer ses responsabilités » face au manque de certains produits de base sur le marché

Le parti Afek Tounes se dit « préoccupé » par la question de la sécurité alimentaire des Tunisiens en raison du manque notable de plusieurs produits de base et de l’augmentation de leur prix et des conséquences négatives du conflit entre la Russie et l’Ukraine sur les marchés des céréales et des hydrocarbures.

- Publicité-

Dans une déclaration publiée samedi, le parti appelle le président de la République à « assumer ses responsabilités » et à « prendre des mesures urgentes et anticipatives » en vue de garantir l’approvisionnement des marchés en produits de base et des céréales et dérivés.

Dans un tout autre registre, Afek Tounes met en garde contre les « graves conséquences de l’instrumentalisation des institutions de l’Etat pour faire de la propagande au projet de la construction (démocratique) par la base », insistant sur la nécessité de garantir le respect du principe de la neutralité politique de l’administration.

Le parti dénonce également ce qu’il qualifie « d’exploitation des moyens financiers et humains des services publics pour faire de la publicité forcée à la consultation électronique, citant notamment les établissements médiatiques publics, « .