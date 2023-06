Afek Tounes dit rejeter tout accord qui porterait préjudice à la souveraineté de la Tunisie

Le parti Afek Tounes a dit rejeter tout accord qui porterait préjudice à l’intérêt suprême de la Tunisie et à sa souveraineté.

Dans une déclaration publiée jeudi, le parti a souligné la nécessité d’adopter une approche globale avec l’Union européenne dans la lutte contre la migration irrégulière.

Pour Afek Tounes, cette approche doit prendre en considération les intérêts des deux parties ainsi que la situation humanitaire, sociale et économique.

Par ailleurs, le parti a appelé le gouvernement à dévoiler toutes les données relatives aux négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international, dont les causes du dérapage des négociations, les points de désaccord et les solutions alternatives en vue, en cas d’échec des négociations.

Il s’est dit préoccupé face à la dégradation de la note souveraine de la Tunisie, attribuée par l’agence de notation « Fitch Ratings », estimant que cette dégradation pourrait avoir de graves conséquences sur les Finances publiques.

Le parti a, en outre, réitéré son appel à assainir le climat politique, à respecter les droits et les libertés et à tenir les appareils de l’Etat à l’écart de toute instrumentalisation.

